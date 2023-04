Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Drei parallele Brandstellen in Voerde

Voerde (ots)

Vermutlich hielten Brandstifter in der vergangenen Nacht die Voerder Brandschützer in Atem. Gegen 1 Uhr am Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Voerde zu einem Containerbrand am Alnwicker Ring gerufen. Noch während die dortigen Löscharbeiten liefen, wurden die Feuerwehreinsatzkräfte von der Polizei informiert, dass auf der Allee in Höhe des dortigen Schulzentrum ebenfalls ein Container brannte. Das zweite Löschfahrzeug der Einheit Voerde wurde darauf hin vom Alnwicker Ring abgezogen und zur Allee beordert. Kurze Zeit später waren dann die Löscharbeiten am Alnwicker Ring abgeschlossen und die Besatzung des ersten Voerder Löschfahrzeugs wollte zur Unterstützung zur Einsatzstelle Allee wechseln. Doch während der Anfahrt zur Allee entdeckten die Einsatzkräfte einen weitern Brand. Dieses Mal auf der Bahnhofstraße. Dort brannte ein Haufen Sperrmüll. Da sich der Sperrmüllhaufen nah an der dortigen Wohnbebauung befand kann man von Glück sprechen, dass dieses Feuer frühzeitig genug entdeckt wurde. Laut Angaben des Einsatzleiters hätte ein Vollbrand des Sperrmüllhaufen auf jeden Fall auch Gebäudeschäden verursacht. Nach knapp einer Stunde waren die drei Feuer gelöscht und die Feuerwehreinheit Voerde konnte wieder einrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell