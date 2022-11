Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Verkehrsunfall in Voerde

Voerde (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 09:15 Uhr am Freitagmorgen in Voerde. Eine Autofahrerin war, vom Hammweg kommend, in Richtung Voerde auf der Friedrichfelder Straße unterwegs. In Höhe der Straße Hövelmannskath fuhr die Autofahrerin auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf. Durch den heftigen Aufprall kippte das Fahrzeug der Unfallfahrerin und blieb mitten auf der Fahrbahn auf der Fahrerseite liegen. Dadurch war die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Von Augenzeugen wurden daraufhin die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Als erste Maßnahme wurde das Unfallfahrzeug von den ersten eintreffenden Einsatzkräften mit Abstützsystemen stabilisiert. Da die Fahrerin ansprechbar war, wurde im zweiten Schritt eine Erstversorgungsöffnung für den Rettungsdienst durch die Heckklappe geschaffen. Der Rettungsdienst führte dann die Erstversorgung der Fahrerin im Fahrzeug durch. Parallel kamen eine hydraulische Rettungsschere sowie eine Säbelsäge zum Einsatz um das Dach des Fahrzeugs zu öffnen. Durch das geöffnete Dach konnte dann schließlich die Fahrerin ins Frei gebracht werden. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt und abschließend ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die Friedrichsfelder Str. im Unfallbereich ab. Nach einer guten Stunde war der Einsatz für die 28 Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Möllen, Löhnen und Voerde beendet.

