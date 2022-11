Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streit mit anschließender Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.11.2022 gegen 22:40 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Neptunstraße Pirmasens zum Streit zwischen mehreren Beteiligten. Der Verantwortliche 37-jährige Mann aus dem Kreis Kaiserslautern suchte die Wohnung auf, in der sich unter anderem seine Ex-Freundin befand. Zwischen ihm und einem 35-jährigen Mann aus dem Raum Pirmasens kam es zum Streit, was letztendlich in ein Handgemenge überging. Der 37-Jährige schlug hierbei mit einem Gegenstand auf den 35-Jährigen ein, welcher hierdurch eine Schwellung am linken Auge und eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Bei dem Versuch den Streit zu schlichten wurde eine unbeteiligte Dritte, eine 30-jährige Frau aus dem Raum Pirmasens, ebenfalls verletzt. Beim Geschädigten konnte bei der notwendigen medizinischen Behandlung Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Geschädigte aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Verhaftung konnte aber durch Bezahlung abgewendet werden. Beide Beteiligten standen unter erheblichem Alkoholeinfluss. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell