Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Geldbeutels

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.11.2022 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es zu dem Dieb-stahl eines Geldbeutels in der Thomas Phillips Filiale in der Arnulfstraße in Pirmasens. Der 20-jährigen Geschädigten aus dem Raum Pirmasens wurde im Laden der Geldbeutel entwendet. Diesen hatte sie vermutlich in einem Regal kurz abgelegt. In dem Geldbeutel befanden sich, neben 30EUR Bargeld ihre Ausweispapiere. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell