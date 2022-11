POL-PDPS: E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 18.11.2022 gegen 21 Uhr kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken in Höhe der Ausfahrt Winzeln zu einem Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Pirmasens, wollte einen LKW überholen, dabei kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß in die Schutzplanke. Es entstand ...

