POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem und hohen Sachschaden

Zweibrücken (ots) - Am 18.11.2022 ereignete sich um 17:00 Uhr in der Homburger Straße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall mit zwei Unfallbeteiligten. Die 88-jährige Radfahrerin befuhr den dortigen Radweg in Fahrtrichtung Homburg-Einöd. Der 51-jährige Nutzer eines VW-Golf wollte aus den Speckgärten in die Homburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin trug durch den Sturz Verletzungen an ...

