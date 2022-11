Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Wasgauparkplatz Arnulfstraße

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.11.2022, gegen 11:05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Arnulfstraße in Pirmasens. Der Unfallverursacher parkte mit seinem Pkw auf dem Parkplatz. Die Geschädigte parkte mit ihrem grauen Peugeot 108 in einer Parklücke auf der gegenüberliegenden Seite. Der Unfallverursacher stieß beim rückwärts Ausparken gegen das gegenüber geparktes Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine silberne Mercedes A-Klasse mit Pirmasenser Kennzeichen, besetzt mit zwei Frauen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell