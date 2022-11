POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt Am Montag, den 31.10.2022, 05:40 Uhr fällt einer Streifenwagenbesatzung in Wildeshausen auf der Straße "Am Umspannwerk" eine 22jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Stuhr durch ihre unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von 2,59 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Wildeshausen: ...

