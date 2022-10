Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Am 30.10.2022, gegen 18:05 Uhr, stellte eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ein Fahrzeug aus Schweden mit einer Panne auf dem Standstreifen fest. Der Einsatzort liegt in der Gemarkung Großenkneten, Landkreis Oldenburg.

Bei der Überprüfung des 55 Jahre alten Fahrzeugführers aus Schweden stellten die Beamten fest, dass dieser nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnten körperliche Auffälligkeiten in Bezug auf den Konsum berauschender Mittel festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem schwedischen Staatsbürger wurde eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe wurde angeordnet. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Fahrzeugführer wurde noch einmal eindrücklich darüber belehrt, dass er keine Fahrzeuge im Straßenverkehr führen darf.

