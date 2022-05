POL-MG: Polizei stellt Täter mit Aufbruchwerkzeug

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag, 23. Mai, an einem violetten BMW (320) an der Krefelder Straße den Katalysatoren gestohlen. Der Besitzer parkte das Auto am Samstag gegen 14 Uhr auf einem Parkstreifen. Als er den Wagen am Montag gegen 9 Uhr wieder startete, bemerkte er laute Geräusche. Bei der anschließenden Kontrolle des BMW stellte er fest, dass der Katalysator entwendet wurde. ...

