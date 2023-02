POL-MG: Auto fährt über Verkehrsinsel: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Sonntag, 19. Februar, gegen 19.50 Uhr einen 55-jährigen Mann in einer Tiefgarage an der Urftstraße angegriffen und verletzt. Das Trio hatte den Mann mit Hilfe eines fingierten Verkaufsangebots für ein Mobiltelefon zuvor dorthin gelockt. Nach eigenen Angaben war der 55-Jährige bei einer Online-Auktionsbörse auf ein Verkaufsangebot für ein Mobiltelefon ...

