Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Friedlicher Veilchendienstagszug in Mönchengladbach - Die Polizei zieht Bilanz

Mönchengladbach (ots)

Nach drei Jahren ist er heute, 21. Februar, wieder durch unsere Stadt gezogen: der Veilchendienstagszug. Das jecke Treiben verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend störungsfrei und friedlich.

Die Zugspitze setzte sich pünktlich um 13.11 Uhr in Bewegung, aus Wolke 7 regnete es nur Kamelle und die Jecken feierten zumeist fröhlich miteinander.

Die Beamten mussten lediglich nach einer leichten Körperverletzung einen Mann in Gewahrsam nehmen, der sich ihnen gegenüber sehr aggressiv verhielt. Insgesamt erteilten die Beamten zehn Platzverweise. Ein Mann hielt sich nicht an den Platzverweis, so dass er ebenfalls in Gewahrsam genommen werden musste.

Die Polizei bedankt sich bei allen Jecken, dass sie ausgelassen, aber friedlich gefeiert haben. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell