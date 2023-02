Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist belästigt Mädchen

Recklinghausen (ots)

An der Breslauer Straße sind am Samstagnachmittag zwei 10-jährige Mädchen belästigt worden. Die beiden Mädchen aus Castrop-Rauxel und Herne waren gegen 16.50 Uhr auf dem Spielplatz. Sie konnten sehen, wie ein unbekannter Mann in ein Gebüsch ging und sich dort offenbar selbst befriedigte. Wenig später lief der Mann in Richtung Waldenburger Straße. Die Mädchen wurden von dem Mann nicht angesprochen. Der mutmaßliche Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,85m groß, schlank, braune Haare, Brille, trug einen dunkel grünen Pullover und eine dunkel blaue Jeanshose. Die Polizei sucht Zeugen, die (unter Tel. 0800/2361 111) Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

