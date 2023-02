POL-RE: Herten-Westerholt: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann zog sich am Donnerstagnachmittag (13:30 Uhr) an der Lambertistraße (Schürenkamptunnel) vor einer 14-Jährigen aus Gladbeck die Hose runter. Anschließend fing er an sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Personenbeschreibung: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, kräftige Statur, Glatze, grauer kurzer Bart, helle Jeans, blaue Kapuzenjacke, führte ein Fahrrad mit ...

mehr