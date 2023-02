Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschädigter wird in der Innenstadt von drei Personen ausgeraubt und erlitt eine leichte Schnittverletzung

Mönchengladbach (ots)

Gegen 07:10 Uhr war der Geschädigte im Bereich des Bismarckplatzes zu Fuß unterwegs, als er von drei Personen unvermittelt angegriffen wurde. Hierbei wurde er von den drei Tätern getreten und geschlagen. Ein Täter hielt ihm ein Taschenmesser an den Hals, ein weiterer Täter entwendete dem Geschädigten dessen Handy sowie Bargeld. Bei der Auseinandersetzung wurde der Überfallene durch das Messer leicht an der Hand verletzt und noch vor Ort durch eine RTW Besatzung ambulant versorgt. Die Täter konnten von dem Geschädigten nur vage beschrieben werden. Er konnte lediglich angeben, dass die Personen dunkel gekleidet waren und sich in Richtung Oskar-Kühlen-Straße entfernten. Zeugenhinweise werden auf jeder Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer MG 290 entgegengenommen.

