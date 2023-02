POL-MG: Versuchter Raub in der Altstadt, Opfer setzt sich erfolgreich zur Wehr

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 16. Februar, in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Erftstraße in Giesenkirchen-Nord geparkten blauen VW Passat gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161-2910222 E-Mail: ...

