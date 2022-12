Polizei Hamburg

POL-HH: 221228-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.12.2022, 14:45 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm

Am Freitagnachmittag vergangener Woche kam es in Sankt Georg zu einem versuchten Tötungsdelikt durch zwei unbekannte Täter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war es zwischen dem 36-jährigen Geschädigten und zwei ihm offenbar flüchtig bekannten Männern am Steintorplatz zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf erhielt der 36-Jährige einen Messerstich in den Oberkörper. Die Kontrahenten flüchteten anschließend unerkannt.

Der Schwerverletzte sprach eine Präsenzstreife der Polizei an, über die die Alarmierung des Rettungsdienstes erfolgte. Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Eine akute Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen jedoch keine Tatverdächtigen angetroffen werden konnten.

Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er wurde daneben als dunkel bekleidet beschrieben. Auch der zweite Täter soll südländischer Erscheinung sein.

Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell