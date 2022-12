Polizei Hamburg

POL-HH: 221227-1. Zeugenaufruf nach sexuellen Übergriffen in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 24.12.2022, 21:20 Uhr und 21:50 Uhr; Tatorte: Hamburg-Eidelstedt, Alte Elbgaustraße

Vergangenen Samstag wurden zwei Frauen von einem noch unbekannten Mann mit mutmaßlich sexueller Motivation attackiert. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42). Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 61-jährige Frau ging in einem Durchgang neben dem EKZ Eidelstedt, nachdem sie zuvor mit einem Linienbus am ZOB angekommen war. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau hier von einem Mann in englischer Sprache angesprochen. Nachdem sie nicht auf ihn reagierte, hielt er sie fest und berührte die 61-Jährige unsittlich. Der Frau gelang es zunächst, sich loszureißen und wegzulaufen. Nachdem der mutmaßlichen Täter sie weiter verfolgt und auch ein weiteres Mal festgehalten hatte, gelang es der Frau einen MOIA-Fahrer auf sich aufmerksam zu machen, der an der Ampel Elbgaustraße/Wischhofsweg verkehrsbedingt hielt. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung S-Bahn Elbgaustraße.

Etwa eine halbe Stunde später ging eine 53-Jährige auch diesen Weg durch das EKZ Eidelstedt. Auch sie wurde von einem Mann auf Englisch angesprochen und im weiteren Verlauf von ihm augenscheinlich körperlich bedrängt. Ihr gelang es allerdings, dem Mann auszuweichen und wegzurennen.

In beiden Fällen wird der Tatverdächtige übereinstimmend wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 170 - 180 cm - circa 23-28 Jahre - "südländische" und gepflegte Erscheinung - sportliche Statur - kurze, schwarze Haare; an den Seiten etwas kürzer - Drei-Tage-Bart und rundliches Gesicht - schwarze Bekleidung

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Identifizierung des Täters.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere bitten die Ermittler den MOIA-Fahrer, sich bei ihnen umgehend zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell