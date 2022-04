Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Gullideckel in Schaufenster geworfen

Celle (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.04.) auf Donnerstag (07.04.) versuchten unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt im Hehlenbruchweg einzubrechen. Als es ihnen nicht gelang die Glastür mit einem Gullideckel zu zerstören, hebelten sie die Tür auf. Sie gelangten zwar in das Gebäude, stahlen jedoch offenbar nichts. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hambühren entgegen unter Telefon 05084/988360.

