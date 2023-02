Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durstiger Ladendieb schlägt um sich

Mühlhausen (ots)

Ein 22-Jähriger wollte sich in einem Lebensmittelgeschäft rechtswidrig um insgesamt vier Flaschen Schnaps bereichern. Als ein Ladendetektiv dem Mann auf die Schliche kam und auf den Diebstahl ansprach, versuchte er mit der Beute zu Flüchten. Hierbei stellte sich ein Marktmitarbeiter dem Dieb in die Quere. Um in dem Besitz der Waren zu bleiben schlug der Täter um sich, verletzte jedoch keinen der Mitarbeiter. Durch die Polizei wurde der Täter besänftigt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde gegen den 22-jährigen polizeibekannten Mann eingeleitet.

