LPI-NDH: Fahrzeug in Brand geraten

Leinefelde (ots) - Von einem geparkten Toyota wurde im Zeitraum vom 5. Februar bis zum 8. Februar in der Gaußtsraße ein Katalysator abmontiert und gestohlen. Ein weiter Katalysator wurde von einem Opel in der Einsteinstraße entwendet. Der Tatzeitraum wurde auf die Zeit vom 7. Februar 17 Uhr bis 8. Februar 13.30 eingegrenzt. Die entsprechende Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

