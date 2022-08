Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch

Meppen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag versucht, in die Garage eine Schule an der Straße Schillerring in Meppen einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter folgender Telefonnummer zu melden: 05931-9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell