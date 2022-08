POL-EL: Emsbüren - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Sögel (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Industriestraße in Sögel alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine an Straßenrand abgestellte Sattelzugmaschine gegen 1.20 Uhr in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Sattelzugmaschine brannte völlig aus. Zwei ebenfalls dort geparkte Lkw wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des ...

mehr