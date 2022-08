Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Zeugen nach Unfall gesucht

Lohne (ots)

Am Freitag kam es gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 213 in Lohne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-Jähriger verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Peugeot aus Nordhorn in Richtung Lingen. Hinter dem Ortsteil Rükel überholte er eine Fahrzeugkolonne. Während des Überholvorganges scherte ein Pkw aus der Kolonne aus. Der 63-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, dabei geriet der Peugeot auf den Grünstreifen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen, die Hinweise auf diesen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

