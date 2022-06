Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufmerksamer Zeuge

Klirrende Scheiben hörte ein Zeuge am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr hörte ein Zeuge in der Innenstadt klirrende Scheiben und er informierte die Polizei. Wo genau die Geräusche herkamen, konnte er nicht lokalisieren. Die Polizei überprüfte die Umgebung. In der Karpfengasse stellten die Polizisten eine eingeworfene Scheibe an einem Restaurant fest. Ebenso fanden die sie Hebelspuren an einer teilweise geöffneten Tür. Die Verursacher waren bereits verschwunden. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht.

Hinweis der Polizei: Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

