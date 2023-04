Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang noch unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Dienstagabend, 19 Uhr bis Montagmorgen, 9 Uhr, ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese zunächst eine Gitterstrebe eines Fensters abflexten und zur Seite bogen. Anschließend hebelten die Unbekannten das Fenster auf und gelangen somit in das Firmengebäude. Nachdem die Unbekannten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich nahmen, entfernten sich diese anschließend in unbekannte Richtung. Sollten Zeugen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen, unter der Rufnummer 06202 / 288 - 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell