Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Telefonbetrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus (07.06.2022)

Tengen (ots)

Ein Telefonbetrüger hat sich am Dienstagvormittag als Bankmitarbeiter ausgegeben und versucht, einen Mann zu betrügen. Gegen 10 Uhr erhielt ein 63 Jahre alter Mann einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Hausbank. Der Betrüger forderte den 63-Jährigen in dem Telefonat auf, sich bei seinem Online-banking anzumelden und den Anweisungen zu folgen, um dem angeblichen Bankmitarbeiter Zugriff auf das Onlinekonto zu gewähren. In der Folge überzeugte der Betrüger den Mann eine TAN einzugeben. In gutem Glauben, dass er mit einem echten Bankmitarbeiter sprach und alles seine Richtigkeit habe, löste der Mann damit eine Verfügung über einen mittleren vierstelligen Geldbetrag auf das Konto des Telefonbetrügers aus. Nach Ende des Telefonats rief der 63-Jährige seinerseits nochmal bei seiner Hausbank an und der Betrugsversuch kam ans Licht. Allerdings hatte der 63-Jährige Glück, da die Verfügung aufgrund technischer Probleme nicht ausgeführt werden konnte, entstand dem Mann schlussendlich kein Schaden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei immer wieder vor diesen und ähnlichen Betrugsanrufen. Lassen Sie sich am Telefon NIEMALS zur Herausgabe von Bankdaten oder gar TANs überreden! Legen Sie bei zweifelhaften Anrufen einfach auf! Tipps, um sich vor dieser Telefonabzocke zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

