Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pedelec gegen Autotür geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Böggeringstraße;

Unfallzeit: 04.05.2023, 17.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 26-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr den Radweg der Böggeringstraße in Richtung Werther Straße. Als die Bocholterin an einem geparkten Wagen vorbeifuhr, öffnete eine 37 Jahre alte Insassin aus Bocholt die Beifahrertür. Die Pedelecfahrerin prallte dagegen und stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell