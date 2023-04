POL-RT: Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz - Tausende illegale Böller beschlagnahmt - Landkreis Tübingen

Reutlingen (ots) - Einbrecher unterwegs Eine unliebsame Überraschung hat es am Donnerstagabend für den Bewohner eines Reihenhauses in der Brucknerstraße im Stadtteil Burgholz gegeben. Der Mann hatte sich bereits zum Schlafen gelegt, als er gegen 21.45 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt wurde. Im Wohnzimmer entdeckte er Beschädigungen an der Terrassentür, ...

