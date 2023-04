Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunken, zu schnell und ohne Führerschein - Korrektur zur Pressemeldung vom 28.04.2023/11.16 Uhr

Reutlingen (ots)

In der oben gennanten Pressemeldung hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Die Unfallörtlichkeit ist auf der B465. Wir bitten, diese korrigierte Pressemeldung zu verwenden:

Bad Urach (RT): Betrunken, zu schnell und ohne Führerschein

Schwer verletzt wurde ein 40-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen auf der B 465 zwischen der Georgiisiedlung und Seeburg einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 0.20 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Bundesstraße von Urach herkommend in Richtung Seeburg. Weil er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge viel zu schnell unterwegs war, kam er in der scharfen Linkskurve vor den Fischteichen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte zunächst etwa 25 Meter an den Leitplanken entlang. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn übersteuerte er seinen Mercedes, kam ins Schleudern und krachte in die linken Leitplanken, bevor er seinen Wagen mehrere Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen bringen konnte. Der nicht angegurtete Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich bei ihm zudem Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und illegalen Betäubungsmitteln ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er gar keinen mehr besaß. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den Leitplanken werden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

