FW Gangelt: Kommunikation gewährleisten

Einsätze der Feuerwehr sind nur sehr schlecht planbar. Die Einsatzkräfte wissen weder die Uhrzeit, noch den Ort und schon gar nicht, was sie erwarten wird. Umso wichtiger ist es, schnell und zuverlässig alle neu gewonnenen Erkenntnisse zu kommunizieren.

Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel bei der Feuerwehr ist der Sprechfunk. Hierüber halten Einsatzkräfte den Kontakt zur Leitstelle in Erkelenz. Die Einsatzkräfte geben Rückmeldungen über alle wichtigen Einsatzdetails und erhalten von der Leitstelle weitere Informationen. Die Anforderung weiterer Rettungsmittel und Einsatzkräfte erfolgt ebenfalls mit Hilfe des Sprechfunks über die Leitstelle in Erkelenz. Die Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander findet ebenfalls mit fest eingebauten und mobilen Sprechfunkgeräten statt. Ein sicherer Umgang mit dem Feuerwehrfunk ist daher für jede Einsatzkraft besonders wichtig. In den vergangenen Wochen wurden daher zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Gemeinde Gangelt in einem 24 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang in Gangelt-Birgden ausgebildet. Themen waren neben dem richtigen Verhalten am Sprechfunk auch technische Grundlagen, Gerätekunde und praktische Funkübungen. Ein besonderes Highlight hatte sich das Ausbilderteam rund um Lehrgangsleiter Leo Buchkremer für die Abschlussprüfung aufbewahrt. In kleinen Teams galt es einfache Modelle aus LEGO-Steinen zusammen zu bauen. Die Schwierigkeit bestand jedoch darin, dass die eine Gruppe den Bauplan und die andere Gruppe die LEGO-Steine zur Verfügung hatte und sich die Gruppen in jeweils unterschiedlichen Räumen befanden. Präzise und kurze Beschreibungen der Lage waren, ebenso wie später im Einsatz, das Mittel zu Ziel. Heiko Dreßen zeigte sich als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Gangelt sehr zufrieden von der guten Qualität der Ausbildung. Insbesondere in dem kleinen Teilnehmerkreis konnten viele Themen intensiv vermittelt werden.

Folgende Einsatzkräfte nahmen erfolgreich an dem Sprechfunkerlehrgang teil: Pascal Tobien (Löscheinheit Birgden) Daniel Gerullies (Löscheinheit Breberen) Luca Schulten (Löscheinheit Breberen) Dominik Breukers (Löscheinheit Gangelt) Ann-Christin Dahlmanns (Löscheinheit Gangelt) Stephan Milthaler (Löscheinheit Gangelt) Felix Aniol (Löscheinheit Langbroich-Harzelt) Hendrik Görgens (Löscheinheit Schierwaldenrath) Ben Palasdies (Löscheinheit Schierwaldenrath) Patrick Stroosnijder (Löscheinheit Schierwaldenrath) Thomas Stroosnijder (Löscheinheit Schierwaldenrath) Fabian Rabben (Löscheinheit Stahe-Niederbusch)

