POL-HB: Nr.: 0002 --Sachbeschädigungen an Polizeihäusern

Ort: Bremen-Findorff, Neustadt, OT Weidedamm, OT Alte Neustadt, Fürther Straße, Schulstraße Zeit: 31.12.22 - 02.01.23

Unbekannte sprengten in den vergangenen zwei Nächten einen Briefkasten am Polizeirevier Findorff in die Luft und beschmierten die Hausfassade der Polizeistation in der Neustadt mit einer polizeifeindlichen Parole.

In der Silvesternacht führten Unbekannte die Explosion des Briefkastens am Polizeigebäude in der Fürther Straße herbei. In der Nacht von Sonntag auf Montag entdeckten Einsatzkräfte auf ihrer Streife eine weitere Sachbeschädigung in der Schulstraße. Täter beschmierten die Außenwand der Polizeistation großflächig mit dem Slogan "ACAB". Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

