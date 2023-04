Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle in Reutlingen und Balingen

Reutlingen (ots)

Gegen Laternenmast geprallt

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen bei Orschel-Hagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 6.30 Uhr mit einem BMW mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Im Kurvenbereich geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem dort neben der Fahrbahn stehenden Laternenmast. Hierdurch wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und so stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden dürfte mit rund 7.000 Euro zu Buche schlagen. Gegen den Fahrer, der sich nach dem Unfall mitsamt den Kennzeichen zunächst zu Fuß entfernt hatte, dann aber wieder zurückgekehrt war, wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Schwer gestürzt ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagmittag an der Kreuzung Jurastraße/Hölzlestraße/Mühlrainstraße. Eine 68-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Jurastraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Mühlrainstraße queren. Ohne die Verkehrszeichen zu beachten fuhr sie in die Kreuzung ein. Ein vorfahrtsberechtigter 55 Jahre alter Motorradfahrer konnte durch seine schnelle Reaktion gerade noch eine Kollision verhindern, stürzte aber mit seiner Suzuki. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. (cw)

