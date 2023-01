Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bauliche Entwicklung einer zukunftsfähigen Dienststelle

Göppingen (ots)

Am 13.01.2023 empfing das Polizeipräsidium Einsatz Frau Staatssekretärin Gisela Splett (Finanzministerium), Frau Petra Häffner (MdL, GRÜNE), Frau Ayla Cataltepe (MdL, GRÜNE) sowie Herrn Dr. Stefan Horrer (Amt für Vermögen und Bau, Schwäbisch Gmünd) am Dienstort in Göppingen. Polizeipräsident Anton Saile hieß die Gäste herzlich willkommen und bedankte sich für die bisher erfahrene hervorragende Unterstützung zugunsten einer zukunftsfähigen und innovativen Polizei.

Im Mittelpunkt des Arbeitstreffens standen die baulichen Entwicklungen der Liegenschaften am Dienstort Göppingen. Umfangreiche Investitionen des Landes Baden-Württemberg haben sichtbare Erfolge hinterlassen und den Dienstort deutlich vorangebracht. Exemplarisch seien der neue Hangar für den Polizeihubschrauber, die Modernisierung der Bestandgebäude sowie die Errichtung von Carports zum wettergeschützten Unterstellen der zahlreichen Einsatzfahrzeuge aufgeführt.

Dennoch gibt es viel zu tun, denn die Polizei sieht sich beständig neuen Herausforderungen und Phänomenen der Kriminalität gegenüber. Um Schritt zu halten und auch weiterhin verlässlich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen zu können, sind die Beschaffung neuer Technologien sowie ein personeller Zuwachs unerlässlich. In diesem Sinne gilt es zugleich Infrastruktur neu zu denken. Die Beschleunigung interner Prozesse zugunsten schnellerer Ausrückzeiten und die Schaffung der hierfür erforderlichen baulichen Voraussetzungen stehen daher auf der Agenda. Neben Aspekten der Digitalisierung und Energieunabhängigkeit sollen die geplanten Innovationen überdies Hand in Hand gehen mit Nachhaltigkeit und Naturschutz. Denn das parkähnliche Areal in der Heininger Straße 100 ist zugleich Rückzugsort eines vielfältigen Spektrums heimischer Pflanzen- und Tierarten.

Frau Cataltepe bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihren täglichen hohen Einsatz: "Die Polizei setzt sich jeden Tag und unermüdlich für den Schutz, die Sicherheit und damit für die Freiheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger ein - oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Dafür gebührt ihnen mein herzlichster Dank. Auch gilt mein herzlichster Dank den Angehörigen unserer Einsatzkräfte, die jeden Einsatz mit großem Verständnis mittragen. Leider kommt es immer wieder vor, dass auch unsere Polizistinnen und Polizisten Widerstand und Gewalt ausgesetzt sind. Gewalttätige Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, auf Sicherheits-, Rettungs- und Einsatzkräfte verurteile ich auf das Schärfste. Diese Angriffe sind in erster Linie Angriffe auf Menschen und auf unseren Rechtsstaat sowie auf unsere demokratischen Grundprinzipien und müssen mit aller Härte rechtsstaatlicher Mittel geahndet und auch gesamtgesellschaftlich aufgearbeitet werden."

