Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. laden zum Benefizkonzert

Bild-Infos

Download

Göppingen (ots)

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, laden das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. die Bürgerinnen und Bürger zu einem Benefizkonzert in die Stadthalle Eislingen ein: Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und das Schulorchester des Erich Kästner Gymnasiums Eislingen musizieren an diesem Abend gemeinsam auf der Bühne. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Karten für das Benefizkonzert gibt es im Vorverkauf im Café Gromer (Bahnhofstraße 5, 73054 Eislingen) und bei der Buchhandlung Dölker (Hauptstraße 58, 73084 Salach). Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Der Eintritt kostet 12 Euro. Für Verpflegung ist durch die Oberstufe des Gymnasiums gesorgt. Ein Info-Stand der zum Polizeipräsidium Einsatz gehörenden Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen rundet die Veranstaltung ab.

"Wir freuen uns, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. dieses musikalische Highlight präsentieren dürfen", sagt Anton Saile, Polizeipräsident beim Polizeipräsidium Einsatz. Das Konzert kam auf Vermittlung des Fördervereins des Präsidiums zustande.

Der Erlös geht zu Teilen an das Erich Kästner Gymnasium und den Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V., wo dieser wiederum jeweils für soziale Zwecke eingesetzt wird.

Der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich unter anderem die Unterstützung von Projekten zur Erhaltung bzw. Steigerung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Wohlfahrtswesens und der Jugendhilfe in Baden-Württemberg sowie die Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen zum Ziel gesetzt hat.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommierten Berufsblasorchestern Deutschlands und ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Ein hohes musikalisches Niveau und eine große stilistische Vielseitigkeit zeichnen das Orchester aus. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musikerinnen und Musiker den "guten Ton der Polizei" ins ganze Land.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell