Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Überfälle am Wochenende - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Nach drei Überfällen in der Stadt am Wochenende sucht die Polizei Duisburg Zeugen. Hier die Details:

Aldenrade

Bereits am Freitagnachmittag (18. November, gegen 17:20 Uhr) ist am Kometenplatz ein 12-Jähriger aus einer Gruppe von etwa acht bis neun Jugendlichen heraus angegriffen worden. Wie der Junge später berichtete, habe ihn einer der Verdächtigen nach Geld gefragt. Als er sagte, dass er kein Geld dabei habe, sei er zunächst geschubst und dann gegen das Ohr geschlagen worden. Ein Zeuge ging dazwischen und beruhigte die Situation. Die Gruppe löste sich daraufhin auf. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, insbesondere den bisher unbekannten Helfer, sich beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Neudorf

Ein Unbekannter hat ebenfalls bereits am Freitagabend (18. November, gegen 22:30 Uhr) einen 35-Jährigen belästigt und um seine Geldbörse gebracht. Der Duisburger war zu Fuß auf der Neudorfer Straße unterwegs, als ihn etwa in Höhe des Kreisverkehrs an der Neuen Fruchtstraße ein Unbekannter ansprach. Er tanzte ihn an und zog ihm dabei offenbar das Portemonnaie aus der Tasche. Der 35-Jährige wollte sich die Geldbörse zurückholen, aber der Unbekannte riss sie ihm aus der Hand, schubste ihn zu Boden und verschwand. Gesucht wird jetzt nach einem etwa 15 bis 20-jährigen, schlanken Mann mit blauer Weste und schwarzen, gelockten, mittellangen Haaren. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 entgegen.

Rheinhausen

Aus einem Ebay-Geschäft ist am Samstagabend (19. November, gegen 19:40 Uhr) in einem Wohnhaus an der Uhlandstraße ein Raub geworden. Ein 20-Jähriger hatte auf der Verkaufsplattform eine Spielekonsole inseriert und wartete an dem Abend auf den angeblichen Käufer. Als dieser erschien, nahm er allerdings nur die Spielekonsole entgegen, ohne zu bezahlen. Stattdessen bedrohte der Verdächtige ihn mit einem Messer und verlangte, dass er die Wohnungstür von innen schloss. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,95 Meter groß, Zahnlücke, Basecap, schwarzes Langarmshirt, dunkelblaue Weste. Er soll zusammen mit einem anderen Mann in einen dunklen Kombi (älteres Modell) gestiegen und über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hochemmericher Markt geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Zeugen wenden sich bitte unter 0203 2800 an die entsprechenden Kriminalkommissariate.

