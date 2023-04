POL-RT: Diebstahl auf Baustelle

Reutlingen (ots) - Pkw-Aufbrecher ertappt (Zeugenaufruf) Ein Pkw-Aufbrecher ist am Dienstagabend in der Reutlinger Innenstadt von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden. Kurz nach 20 Uhr machte sich ein circa 30-jähriger Unbekannter an einem in der Kaiserstraße geparkten Pkw zu schaffen, in dem er die Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite einschlug und aus dem ...

