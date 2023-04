Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrskontrolle; Handfester Streit

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verkehrskontrolle - Zahlreiche Verstöße in kurzer Zeit

Eine ernüchternde Bilanz musste die Verkehrspolizei nach einer Kontrolle des Durchfahrtsverbotes der Hohenheimer Straße in der Esslinger Pliensauvorstadt ziehen. Zwischen 6.30 Uhr und neun Uhr stoppten die Beamten 43 Fahrzeuglenker, die das zwischen sechs und neun Uhr geltende Verkehrsverbot auf der Hohenheimer Straße in Richtung Esslingen missachteten. Während alle mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen dürfen, wird es für einen 35-jährigen Skoda Fahrer richtig teuer. Er wurde mit einer sogenannten Blitzer-App erwischt. Ihn erwartet jetzt nicht nur ein Bußgeld von mindestens 75 Euro, sondern auch ein Punkt in Flensburg. Für einen 41-jährigen Citroen-Fahrer endete die Fahrt an der Kontrollstelle, weil er mit einem völlig verkehrsunsicheren Auto unterwegs war. Massiver Dieselverlust im Motorraum, eine undichte Kraftstoffanlage und damit eine akute Brandgefahr, erhebliche Mängel an der Beleuchtung und ein gefährliches, scharfes Anbauteil am Heck sind nur ein Auszug aus der Mängelliste, die nach der Begutachtung durch einen technischen Sachverständigen festgestellt wurden. Der Wagen wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen, die Kennzeichen und Fahrzeugdokumente beschlagnahmt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Nürtingen (ES): Auf Gegenfahrspur geraten

Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Mercedes-Lenker die L 1205 von Wolfschlugen herkommend in Richtung Oberensingen. Zeugenaussagen zufolge geriet er dabei auf die Gegenfahrspur, worauf es zur heftigen Streifkollision mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 41-Jährigen kam. Dieser erlitt hierbei einen Schock. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf insgesamt rund 18.000 Euro. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Ins Schleudern geraten

Überhöhte Geschwindigkeit ist ersten Erkenntnissen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Ausfahrt der B 27 bei Kirchentellinsfurt gewesen. Ein 35-Jähriger war kurz nach 6.30 Uhr mit einem Mazda von der Bundesstraße abgefahren und wollte nach rechts auf die L 379 in Richtung Kirchentellinsfurt abbiegen. Hierbei geriet sein Wagen ins Schleudern, drehte sich über eine Sperrfläche und prallte gegen den Seat Ibiza einer 27 Jahre alten Frau. Durch die Kollision zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 12.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Handfester Streit in Ebingen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist es am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Theodor-Groz-Straße gekommen. Gegen 9.45 Uhr ging ein entsprechender Notruf bei der Polizei ein, in dem von einer Schlägerei berichtet wurde. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Personen im Alter zwischen 60 und 75 Jahren wohl aufgrund eines Parkvorgangs aneinandergeraten waren. Dabei soll einer der Beteiligten auch Pfefferspray eingesetzt haben. Nach einer kurzen Unterbrechung des Streits kam dann ein weiterer Beteiligter hinzu, der einen Kontrahenten getreten haben soll. Ernstlich verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Streits aufgenommen. (mr)

Burladingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der K 7161 schwer verunglückt. Gegen 8.45 Uhr war der Mann mit einem Opel von Salmendingen herkommend in Richtung Melchingen unterwegs. Vor einer langgezogenen Linkskurve überholte er einen Lkw und scherte danach wieder auf der rechten Spur ein. Anschließend geriet der Wagen geradeaus auf eine Wiese und schleuderte in ein umzäuntes Gelände. An einer Böschung überschlug sich der Pkw, ehe er auf dem Dach über einen Feldweg hinweg in eine weitere Wiese rutschte. Der wohl schwerverletzte Fahrer musste in der Folge von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik eingeliefert. Der Opel, an dem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (mr)

