Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen gesuchten 33-Jährigen

Kleve - Kempen- Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag dem 11.11.2022 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal - Kaldenkirchen wurden die Personalien eines 33-jährigen Rumänen mit den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Dabei wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft beim Landgericht in Flensburg mit einem Haftbefehl gesucht wird. Der Haftbefehl wurde auf Grund einer Verurteilung des Amtsgerichts Husum aus dem Jahr 2021 erlassen. Der Beschuldigte wurde seinerzeit zu einer Gelstrafe von 25 Tagessätzen zu je 10 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen wegen sexueller Belästigung verurteilt. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell