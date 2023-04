Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutter und Kind durch Brückensprung tödlich verletzt (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ostfildern (ES): Eine 39-jährige Frau und ihr dreijähriger Sohn haben am Montag durch den Sprung der Mutter von der Körschtalbrücke ihr Leben verloren.

Nach dem derzeitigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die aus einer Esslinger Kreisgemeinde stammende Frau gegen 10.45 Uhr mit ihrem Pkw auf die Brücke fuhr, dort anhielt und in suizidaler Absicht mit ihrem Kind in die Tiefe sprang. Während die Mutter ihren Verletzungen vor Ort erlag, wurde ihr Sohn nach erfolgter Reanimation durch einen Zeugen und Einsatzkräfte der Polizei und deren Fortsetzung durch Notarzt und Rettungsdienst noch in eine Klinik eingeliefert. Sein Leben konnte aber nicht gerettet werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu den Hintergründen dauern noch an. Ein Verschulden Dritter ist auszuschließen.

Mehrere Augenzeugen wurden durch den Rettungsdienst und Teams der psychosozialen Notfallversorgung des Landkreises Esslingen betreut. Psychosoziale Berater der Polizei waren zur Betreuung der polizeilichen Einsatzkräfte ebenfalls eingebunden. (ak)

