POL-ST: Greven, Dieb hält 81-Jährigen im Auto fest und stiehlt seine Geldbörse

Greven (ots)

Bei einem Straßenraub ist einem 81-jährigen Mann das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen worden. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Am Montag (03.04.23) war der Geschädigte gegen 13.15 Uhr auf dem Weg zurück zu seinem Auto. Dieses hatte der Mann aus Ladbergen an der Königstraße auf Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Der 81-Jährige befand sich gerade auf dem Gehweg, als ihn ein Unbekannter ansprach. Dieser bot dem Mann an, beim Gang zum Auto zu helfen. Der 81-Jährige lehnte das ab. Kurz nachdem der Geschädigte in sein Auto gestiegen war, riss der unbekannte Täter die Fahrertür auf, hielt den 81-Jährigen mit einem Arm fest und durchsuchte mit der anderen Hand die Jacke des Geschädigten. Der Dieb stahl eine braune Ledergeldbörse und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war zwischen 26 und 28 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug kurze, dunkle Haare und einen dunklen Anzug. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

