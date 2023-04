POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Lengerich (ots) - An der Martin-Luther-Straße 22 ist es am Donnerstag (30.03.) in der Zeit von 08.50 Uhr bis 15.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter schwarzer VW Golf wurde im linken Heckbereich und am linken Außenspiegel durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. Die ...

mehr