LPI-G: Einbruchsversuch in der Frauengasse

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Zwei Bahnschwellen begannen am 30.12.2022 gegen 16:15 Uhr in der Bebelstraße auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs zu brennen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer noch in der Entstehung löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen bestand zum Glück nicht. . Daneben kamen Polizeibeamte am ersten Tag im Jahr in Wintersdorf zum Einsatz, da eine Mülltonne im Buchenring zu brennen begann. Als mögliche Zündquelle ...

