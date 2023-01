LPI-G: Toilettenhaus gesprengt

Altenburg (ots) - Die Polizei in Altenburg rückte über den Jahreswechsel wiederholt wegen brennender Altkleidercontainer und Mülltonnen aus. So brannten drei Altkleidercontainer in Stauffenbergstraße, Birkenstraße und Käthe-Kollwitz-Straße. Außerdem entzündete eine fehlgelenkte Silvesterrakete eine Konifere in der Münsaer Straße. Die Feuer wurden durch die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Daneben ...

mehr