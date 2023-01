Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automat wurde zerstört

Altenburg (ots)

Gößnitz: Mittels noch unbekanntem Zündmittel sprengten Unbekannte am Neujahrstag (01.01.2023), gegen 01:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Mittelstraße und verursachten hierbei nicht unerheblichen Schaden. Aus dem zerstörten Automaten entnahmen die Personen anschließend diverse Zigaretten und Bargeld und flüchteten unerkannt.

Kurz zuvor erfolgte die Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Gößnitz. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile des Automaten in einem Umkreis von 6 Metern verteilt. Es misslang den Täter jedoch die Geldkassette aus dem Automaten zu entwenden. Zur Sachverhaltsaufnahme kamen Beamte der Kriminalpolizei und Spezialkräfte des Thüringer LKA zum Einsatz. An dem Automaten selbst entstand ein hoher Sachschaden.

Ob für beide Sprengungen dieselben Täter am Werk waren, wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen auf. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder den Vorgang möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 0365/ 8234-1465 zu melden.(TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell