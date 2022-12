POL-WES: Wesel - Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Zwei Täter gestellt

Hünxe (ots) - Am Dienstag, den 13.12.2022, in der Zeit von 10 - 12 Uhr, wird durch die Polizeihauptkommissar Martin Riffer und Klaus Messerschmidt in den Räumlichkeiten des Bezirksdienstes, Hünxer Straße 22, 46569 Hünxe-Drevenack, eine Bürgersprechstunde durchgeführt. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 ...

mehr