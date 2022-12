Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Bürgersprechstunde des Bezirksbeamten

Schermbeck (ots)

Am Donnerstag, 08.12.2022, in der Zeit von 10 - 12 Uhr, wird durch Polizeihauptkommissar Percie Hagenau in den Räumlichkeiten des Bezirksdienstes, Weseler Straße 1, 46514 Schermbeck, eine Bürgersprechstunden durchgeführt.

