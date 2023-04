Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Campingausrüstung entwendet

Jena (ots)

Der Frühling kommt mit großen Schritten und somit auch die wärmere Jahreszeit. Für so manchen bedeutet dies auch, die Nächte im Freien beim Campieren zu verbringen. Ob dies die Gedanken eines unbekannten Langfingers in Jena waren, lässt sich nur vermuten. Fest steht jedoch, dass sich dieser widerrechtlich Zutritt in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Schomerusstraße verschaffte. Hier durchwühlte er den Kellerraum und nahm schlussendlich die eingelagerte Campingausrüstung im Wert von knapp 350 Euro an sich. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte mit seiner Beute. Laut dem Eigentümer hat sich die Tat in den vergangenen zwei Monaten ereignet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

