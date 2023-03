Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Randalierende Jugendliche

Am Montag beging eine Gruppe aus Jugendlichen und Heranwachsenden in Langenau mehrere Straftaten.

Ulm (ots)

Am Montagabend meldete eine Zeugin der Polizei eine Gruppe Jugendlicher im Bereich Kiesgräble. Die sollen Flaschen auf die Straße und auch in Richtung vorbeifahrenden Fahrzeuge geworfen haben. Wenige Minuten später meldete ein weiterer Zeuge randalierende Jugendliche mit Bierflaschen in einer Schule in der Albecker-Tor-Straße. Dort sollen sie eine Tür ausgehängt, Inventar beschädigt und Bänke beschmiert haben. Die jungen Männer flüchteten laut Zeugen in Richtung Innenstadt.

Die Polizei Ulm, Giengen und Mitarbeitende der Polizeihundeführerstaffel fahndeten mit vier Streifen nach den Flüchtigen. Diese konnte im Kassenbereich eines Geschäfts in der Angertorstraße festgestellt werden. Dort wollten sie wohl Alkohol kaufen. Alkoholtests ergaben, dass sie teilweise alkoholisiert waren. Während der Kontrolle versuchte einer von ihnen die Polizei zu filmen. Dies wurde unterbunden. Ein anderer hatte noch im Geschäft seinen sogenannten ''Grinder'' mit Resten von Betäubungsmittel abgestellt. Die Polizei setzte die Eltern der Jugendlichen in Kenntnis. Als die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durften die jungen Männer wieder gehen. Im Nachgang erlangte die Polizei Kenntnis, dass die Gruppe am Dienstag auch Hölzer auf dem Dach eines Gebäudes in der Angertorstraße beschädigt haben soll. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Die jungen Männer sehen nun mehreren Anzeigen entgegen.

Hinweis der Polizei: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren.

