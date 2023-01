Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230103 - 0009 Frankfurt-Innenstadt: 53-Jähriger leblos aufgefunden

Frankfurt (ots)

(dr) Am heutigen Dienstag (03. Januar 2022), gegen 06:35 Uhr, wurde an der S-Bahnstation der Konstablerwache in der D-Ebene ein lebloser Mann aufgefunden. Die Todesursache ist ungeklärt.

Eine Polizeibeamtin, die sich auf dem Heimweg befand, entdeckte den leblosen Mann auf einer Sitzgelegenheit am Gleis 3 der S-Bahnstation. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 53 Jahre alten Mannes feststellen. Polizeibeamte sperrten den Bereich ab.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell